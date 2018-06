Einar, esce oggi l’EP di debutto del concorrente di Amici

ROMA – Esce oggi, nei negozi e in digitale, l’EP di debutto omonimo di Einar. Il disco è anticipato dal singolo Chi ama non dimentica, da oggi in rotazione radiofonica.

L’album EINAR è composto da 4 brani inediti e 3 cover interpretate dal giovane semifinalista di Amici. Oltre a Chi ama non dimentica, l’EP contiene gli inediti Notte d’agosto (scritto da Tony Maiello), Salutalo da parte mia (scritto da Daniele Magro) e Non c’è (scritto da Einar), questi ultimi due già presentati sul palco del celebre show. A chiusura dell’EP le cover Il diario degli errori, Giudizi universali e una particolare versione di Io che amo solo te piano e voce.

EINAR è nato a Cuba nel 1993, arriva in Italia a 9 anni e vive in provincia di Brescia. Lavora come operaio, ma da sempre la sua passione è la musica e il canto. È stato il primo allievo di Amici 17 ad aver conquistato la maglia del Serale dove si è contraddistinto per le sue esibizioni ed interpretazioni, tra le più emozionanti del programma.

La tracklist di EINAR