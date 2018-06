Maratona di Jurassic World negli UCi Cinemas

ROMA – Il 6 giugno nelle multisale del Circuito UCI Cinemas arriva la maratona di Jurassic World, con la proiezione in anteprima dell’atteso sequel Jurassic World: Il Regno Distrutto, in uscita in tutte le sale il 7 giugno, distribuito da Universal Pictures International Italia.

Dopo il successo ottenuto da Jurassic World, ambientato 22 anni dopo gli eventi di Jurassic Park, Chris Pratt e Bryce Dallas Howard tornano sul grande schermo nei panni di Owen Grady e Claire Dearing in un nuovo capitolo della saga diretto da Juan Antonio Bayona. Per l’ex addestratore di velociraptor e la vecchia responsabile del parco i pericoli non sono ancora finiti, ma potranno contare sull’aiuto di Ian Malcom, interpretato da Jeff Goldblum, esperto in teoria del caos e sopravvissuto al fallimento del primissimo parco della saga.

La proiezione della maratona si svolgerà il 6 giugno a partire dalle ore 20:00 con la proiezione di Jurassic World e a seguire Jurassic World: Il Regno distrutto.

SINOSSI – JURASSIC WORLD

Sono trascorsi 22 anni dagli eventi di Jurassic Park e dall’incidente occorso allora, durante i quali a Isla Nublar, al largo di Costarica, si è sviluppato il progetto di John Hammond. Il parco dei divertimenti con i dinosauri come attrazioni è ora una realtà che attira orde di visitatori, ma il management della Masrani Corporation non si accontenta. Consapevole che il suo pubblico chiede sempre di più, il CEO Simon Masrani finanzia un progetto che prevede la generazione, attraverso incroci genetici, di una nuova specie di dinosauro, mai esistita prima. Il suo nome è Indominus Rex, la sua caratteristica principale quella di unire la ferocia delle lucertole carnivore e un’intelligenza molto più sviluppata. Ma qualcosa sfugge al controllo dei gestori del parco e Indominus Rex diventa una minaccia letale per i 20 mila visitatori di Jurassic World.

SINOSSI – JURASSIC WORLD: IL REGNO DISTRUTTO

Sono passati tre anni da quando il parco tematico di Jurassic World è stato distrutto dai dinosauri scappati dalle gabbie di contenimento; Isla Nublar adesso è un luogo selvaggio abbandonato dagli umani dove i dinosauri sopravvissuti cercano riparo nella giungla. Al risveglio del vulcano, inattivo fino a quel momento, Owen e Claire intraprendono una campagna per salvaguardare le specie di dinosauri ancora in vita da un evento di distruzione di massa. Giunti sull’isola i due scoprono anche una cospirazione di portata globale che potrebbe far ritornare l’intero pianeta a un rovinoso stato di disordine come non si vedeva dalla preistoria.

Il gruppo ODEON Cinemas Group è il più importante circuito cinematografico europeo e fa capo alla società AMC Entertainment Holdings. In Italia conta 50 strutture multiplex, per un totale di 503 schermi.