Katy Perry e la sua voglia di abbonarsi al lato b di Orlando Bloom

ROMA – C’è chi in estate sceglie di iscriversi in palestra per ritorvare la linea perduta e chi, come Katy Perry, vorrebbe un abbonamento stagionale per il lato b del suo Orlando Bloom. Mica male, no?!

Nelle ultime ore, il web non sta parlando di altro: sotto il video-promo di Killer Joe, lo spettacolo in cui recita Bloom in scena ai Trafalgar Studios, la cantante ha postato un commento intimo dedicato al suo pirata dei Caraibi: “Avrei bisogno di un abbonamento stagionale per quel sedere”. Dopo qualche istante, la Perry si è accorta che la frase ‘hot’ non è andata a finire tra i messaggi privati del suo fidanzato ma tra le migliaia dei commenti dei fan: “Opps, volevo mandartelo privatamente”.