Educatore socio-pedagogico, alla Cusano il corso che qualifica e forma la figura professionale

ROMA – La qualifica della figura dell’Educatore professionale socio-pedagogico e la formazione della figura professionale dell’educatore in grado di operare nei diversi contesti formali e non formali del sistema dell’istruzione, della formazione, dell’educazione, dei servizi socio-sanitari italiani.

Questo l’obiettivo del corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in Educatore professionale socio-pedagogico dell’Universita’ Niccolo’ Cusano di Roma, che ha scadenza 30 luglio 2018.

Possono accedere al Corso tutti i soggetti in possesso alla data dell’1 gennaio 2018 di uno dei seguenti requisiti:

– Inquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche a seguito del superamento di un pubblico concorso relativo al profilo di educatore;

– Svolgimento dell’attivita’ di educatore per non meno di tre anni, anche non continuativi, da dimostrare mediante dichiarazione del datore di lavoro o con autocertificazione dell’interessato, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

– Diploma rilasciato entro l’anno scolastico 2001/2002 da un istituto magistrale o da una scuola magistrale.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti e presentati, mediante apposita documentazione, alla data di scadenza del termine stabilito dall’apposito bando per la presentazione delle domande. Il Corso ha durata pari a 1.500 ore di impegno complessivo per il corsista, corrispondenti a 60 cfu. Il Corso si svolgera’ in modalita’ e-learning con piattaforma accessibile 24 h\24.