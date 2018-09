Accadde oggi…aneddoti e curiosità sul 21 giugno

ROMA – Il 21 giugno è il 172º giorno del calendario gregoriano. Mancano 193 giorni alla fine dell’anno. Il Sole entra nel segno astrologico del Cancro alle ore 15:00.

21 giugno: i fatti del giorno

Il 21 giugno del 1885 a Iseo viene inaugurata la linea ferroviaria per Brescia, primo tratto della Ferrovia Brescia Iseo Edolo. In questo giorno del 1919 l’Ammiraglio Ludvig von Reuter autoaffonda la flotta tedesca: i nove marinai uccisi furono le ultime vittime della prima guerra mondiale. Nel 1940 a Vancouver (Columbia Britannica) inizia la prima traversata riuscita da ovest a est del Passaggio a nord-ovest.

È il 1957, quando in Canada Ellen Louks Fairclough presta giuramento come primo ministro donna. Il 21 giugno del 1964 nella Contea di Neshoba, Mississippi tre attivisti dei diritti civili (Andrew Goodman, James Cheney e Mickey Schwerner) vengono assassinati da membri del Ku Klux Klan. In questo giorno del 1970 a Città del Messico il Brasile conquista il terzo titolo mondiale battendo in finale l’Italia per 4-1. Nel 2001 negli USA avviene l’emissione del francobollo commemorativo di Frida Kahlo. Il 21 giugno del 2004 la SpaceShipOne compie il primo volo spaziale sviluppato con soli fondi privati.

Buon compleanno a…

Lana Del Rey (cantante), Manu Chao (cantautore), William d’Inghilterra (principe).

Si festeggiano oggi…

San Luigi Gonzaga, religioso, Sant’Albano da Magonza, missionario, Santa Colagia, vergine mercedaria.

