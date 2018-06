Nashley voleva nascere in “Amerika”: ecco il nuovo singolo del rapper

ROMA – È in radio e su tutte le piattaforme digitali da ieri Amerika, il nuovo singolo di NASHLEY, prodotto da Nardi, che anticipa l’uscita del suo album prevista per settembre e che vanterà importanti collaborazioni.

Amerika, il cui video uscirà il 25 giugno, è un brano dal sapore immediato e coinvolgente: una vera esplosione di rap e trap, innovative ed alternativo.

“Volevo nascere in America. Il sogno di ogni ragazzo nato nell’ultimo ventennio – dice Nashley. I grattacieli, i quartieri con le super ville nelle boulevard più benestanti di LA, le ragazze in costume a Miami Beach. L’America è sempre stata il desiderio proibito di tutti già dall’800, quando milioni di Italiani emigrarono negli States per inseguire il proprio a sogno, nella “Terra Della Libertà e Della Ricchezza”. Per questo nel brano sottolineo più volte il fatto che avrei voluto nascere in America, nella boulevard più ricca, dove non esistono i problemi economici e si vive la vita con grande leggerezza”

Bio

Nashley Rodeghiero, nato a Vicenza nel 2000, inizia ad incidere da giovanissimo i suoi primi brani musicali assieme ad alcuni amici in uno studio homemade. Nel 2016 pubblica su Youtube i videoclip delle canzoni “Paranoia” e “Goodfellas” e, ottiene da subito ottimi riscontri a livello di pubblico e di passaggi televisivi. Nel 2017 fonda con Mambolosco, amico da molti anni, nonché vicino di casa, il collettivo Sugo Gang.

Con il compagno di Crew pubblica su Youtube e Spotify i singoli “Come se fosse normale” e “Me lo sento” ottenendo milioni di riproduzioni e affermandosi tra le realtà più promettenti della scena Trap Italiana. Dopo pochi mesi si aggiungono alla crew Edo Fendy, Kerim e il producer Nardi.

La “Gang” nel suo insieme inizia a farsi conoscere attraverso diversi singoli che aprono la strada ad una serie di Live in tutto il Nord Italia, in apertura ad Artisti già noti della scena.

Con la pubblicazione di “Bang”, “420” e “Piano Piano Way” Nashley raggiunge una popolarità tale da attirare l’attenzione del pubblico, di importanti artisti e delle più importanti realtà discografiche ed operatori del settore, conquistando diverse playlist nelle principali piattaforme di streaming con relative copertine.