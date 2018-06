Nascono gli Mtv Studios, l’unità al lavoro sui revival

ROMA – Non sembra finire l’ondata di nostalgia televisiva a cui stiamo assistendo in questi anni. Anzi è più viva che mai. È in questo contesto che sono nati gli Mtv Studios, una nuova unità produttiva creata con lo scopo di far rivivere serie e cartoni diventati iconici su Mtv.

È il caso di Daria, il primo reboot annunciato dal canale. La liceale verrà “reinventata attraverso gli occhi dell’eroina Daria Morgendorffer e di una delle sue amiche più intime, Jodie Landon. Queste due giovanissime e intelligentissime donne affronteranno il mondo esterno con il loro sguardo satirico, mentre decostruiscono la cultura pop, le classi sociali, i gender e la razza”.

Andata in onda dal 1997 al 2002, Daria portava sullo schermo una ragazza dal carattere cinico e anticonformista e dall’umorismo tagliente. Caratteristiche che l’hanno fatta diventare un personaggio iconico.

Daria non è il solo prodotto che verrà lanciato dagli Mtv Studios. Nei progetti c’è anche reboot versione live-action di Aeon Flux e un revival di The Real World e Made.

Non sono escluse produzioni originali per combattere la concorrenza di piattaforme come Netflix. Sono al vaglio, Straight Up Ghosted, serie chiamata a coniugare storie vere e social, e The Valley, fiction su un gruppo di ragazzi alle prese con il mondo.