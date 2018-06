Elena Santarelli, bufera sul web per la sua eccessiva magrezza

ROMA – Elena Santarelli nel mirino delle critiche. Nelle ultime ore, è apparsa sul profilo Instagram della showgirl una foto che la ritrae in riva al mare con una sua amica.

A scatenare le critiche degli utenti del web è stata l’eccessiva magrezza della Santarelli. Tra i commenti dei onnipresenti “leoni da tastiera”, ci sono anche molte parole di conforto per “la Santa Nazionale”, che da un po’ di tempo sta combattendo insieme alla sua famiglia contro la malattia del figlio Giacomo:

“Sei meravigliosa come mamma e donna sei un orgoglio per il genere delle femmine vere“.

“Ammiro la tua forza… sei una grande”.

“Elena sei bella e coraggiosa, come solo le mamme sanno essere“.

“Ho visto tempo fa la tua bellissima intervista a verissimo, mi ha molto colpita, in realtà penso che sono fortunati i tuoi figli ad averti come Mamma, tuo marito come Moglie, ed i tuoi amici ad avere un’Amica come te…sei veramente grandiosa ed un esempio per tutte le donne. Ti auguro tanti bei momenti felici!“.

“Elena sei una mamma fantastica spero un giorno di essere una mamma come te, sei un esempio per molte donne e mamme guerriere“.