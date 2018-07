Agente0011, la missione finale degli studenti ai Mondiali Antirazzisti di Modena

ROMA – Il 4 e 5 luglio, a Castelfranco Emilia (Bosco Albergati – MO), due giorni di workshop, tornei sportivi e laboratori didattici con gli studenti protagonisti del progetto costruito attorno agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) dell’Onu.

Durante l’anno scolastico si sono attivati per creare un’Italia più sostenibile e città più inclusive, facendosi portavoce dell’urgenza di frenare lo sviluppo insostenibile e promotori di nuove proposte per migliorare i territori: per i giovani studenti del progetto Agente0011 – Licenza di salvare il pianeta è giunto il momento di ultimare la loro missione. L’iniziativa finale che li vedrà protagonisti è in programma il 4 e 5 luglio, nell’ambito dei Mondiali Antirazzisti di UISP che si terranno a Castelfranco Emilia dal 4 all’8 luglio.

Insieme ad ActionAid, Amref, Asvis, Cesvi, Cittadinanzattiva, La Fabbrica e VIS un centinaio di studenti provenienti da diverse città coinvolte nel progetto – come Pinerolo, Torino, Milano, Roma, Napoli, Catania e Siracusa – saranno protagonisti di una due giorni di workshop sui temi della partecipazione e dell’inclusione, arricchiti dalla presenza di rappresentanti delle organizzazioni provenienti da India, Haiti, Bangladesh, Palestina, Kenya che racconteranno esempi di progetti di sviluppo sostenibile realizzati nei paesi di origine.

Spazio anche a laboratori sull’Agenda 2030 in peer to peer e attività di socializzazione con tornei sportivi in cui le squadre di Agente0011 sfideranno le altre partecipanti al torneo. Radio Città Fujiko, media ufficiale dei Mondiali Antirazzisti, e Gianluca Costantini, vignettista e appassionato di diritti umani, daranno voce ai risultati del progetto, presentati direttamente dai ragazzi e dai Direttori delle organizzazioni promotrici che interverranno durante l’iniziativa: Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid Italia; Guglielmo Micucci, Direttore di Amref Italia; Vincenzo Manco, Presidente di UISP.

“Il progetto Agente0011 è un laboratorio in cui ci sono quasi tutti gli ingredienti con cui vogliamo fare la differenza nei prossimi anni: partecipazione, innovazione sociale, empowerment delle persone, accesso al dibattitto pubblico, progettazione partecipata di politiche e interventi, solo per citarne alcuni – dichiara Marco De Ponte, Segretario Generale di ActionAid – Se poi i protagonisti, gli agenti del cambiamento, sono giovani studenti in grado di coinvolgere il resto della comunità locale e nazionale, il valore di questo lavoro è doppio. Una democrazia sana si alimenta anche grazie a un attivismo civico capace di preparare la società ad affrontare le sfide del momento, come quella dell’inclusione. Siamo felici che nel 2018 le organizzazioni che hanno iniziato con noi questo percorso si ritroveranno a lavorare proprio su questo tema, con il progetto Agente0011: Missione Inclusione, guidato da Cesvi”.

“Il futuro pone obiettivi ambiziosi, il progetto Agente0011 si rivolge ai giovani che saranno i protagonisti del mondo di domani. In questi mesi i ragazzi hanno lavorato con entusiasmo e dedizione per progettare il cambiamento dei loro quartieri attraverso piccoli interventi di riqualificazione, studiando il loro territorio e ascoltando le esigenze dei cittadini. Il piccolo cambiamento è la palestra di una visione nuova del mondo che metta al centro sviluppo e sostenibilità.” Daniela Bernacchi, General Manager di Cesvi.

“Il tema su cui come VIS abbiamo scelto di lavorare con le scuole di Catania è stato proprio l’obiettivo 11 dell’Agenda 2030 dell’Onu, declinato sui temi dell’inclusione e dell’integrazione. Inoltre, anche il metodo che abbiamo scelto è coerente con l’obbiettivo perché nei laboratori di comunità, realizzati con gli enti locali e con le associazioni di quartiere, ragazzi hanno lavorato e si sono confrontati con persone migranti. Per questo la nostra partecipazione ai Mondiali Antirazzisti mi sembra un modo molto efficace per concludere questa parte del percorso.” Nico Lotta, Presidente VIS.