Josiah and the Bonnevilles debuttano in Italia. L’intervista alla promessa del folk

ROMA – 29 anni, di Morristown (Tennessee) e una passione per il folk. È Josiah Leming, cantautore ed ex concorrente di American Idol. Ai nostri microfoni, ha presentato il suo nuovo progetto Josiah and the Bonevilles che lo vede rinnovarsi insieme alla sua band.

Innamorato dell’Italia, Josiah è tornato nel nostro paese per aprire i concerti di LP, sua grande amica, e presentare la sua musica al pubblico nostrano. Lo scorso marzo, dopo vari EP, è uscito il primo album realizzato insieme alla sua band, On Trial.

La musica di Josiah attraversa gli altopiani e i deserti statunitensi, alimentandosi di un miscuglio che è fatto di folk e blues, di appartenenza geografica e di deviazioni contemporanee, sempre con una punta di malinconia. Forse merito o colpa di una vita artistica che è cominciata presto, con il piano che ha scoperto a otto anni e la necessità di mantenere una famiglia numerosa.

A fare compagnia alla voce e alla chitarra di Josiah i Bonnevilles. Nel nuovo disco, che mette a fuoco le storie di ieri e quelle di oggi, si snodano una decina di canzoni in cui le radici (Back To Tennessee, Please), un po’ di struggimento (London) e una notevole capacità di arrivare senza divagazioni al cuore del pezzo, sono assolutamente convincenti e soprattutto contagiose.

Canzoni corali, all’occasione (Appalachia), oppure scabre (Emily), dirette, anche lancinanti, se serve. La release italiana è accompagnata dal videoclip Swing, dove Josiah si presenta come un traveller, un girovago contemporaneo: dai treni di Woody Guthrie al retro di una macchina, mentre la musica mette in fila cinquant’anni di suoni che giocano con la frontiera e il rock.