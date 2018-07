Al via la ventitreesima edizione di ASTIMUSICA con grandi artisti in cartellone

Roma – Un cartellone quanto mai ricco ed eterogeneo, come da tradizione quello della ventitreesima edizione di Astimusica, il festival organizzato da Comune di Asti ed Asp con la direzione artistica di Massimo Cotto che prende il via il 5 luglio.

Il nome di punta della rassegna sarà quello de Il Volo, che arriva ad Asti per l’unica data nel nord-ovest del suo tour estivo. Dopo il successo mondiale del progetto “Notte Magica – A Tribute To The Three Tenors”, che ha debuttato con un sold out al Radio City Hall di New York per poi toccare Stati Uniti, Sud America, Europa ed Asia, il trio torna in Italia a luglio per cinque concerti esclusivi nelle location più affascinanti del nostro Paese, tra le quali Piazza Cattedrale ad Asti, per il festival Astimusica, dove sarà accompagnata dall’Orchestra Sinfonica di Asti, vera e propria eccellenza del territorio. Il concerto del trio di tenori si inserisce in un più ampio progetto di promozione turistica del territorio astigiano: nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 luglio, presentando il biglietto del concerto alla cassa di alcuni dei principali musei astigiani, si avrà l’accesso gratuito agli stessi. I musei aderenti all’iniziativa sono il Museo Alfieriano con l’adiacente Museo Guglielminetti, il Museo Paleontologico ed il Museo Lapidario – Cripta di Sant’Anastasio. Sarà inoltre possibile visitare il Museo del Risorgimento (ad ingresso gratuito), che sarà aperto entrambi i giorni.

Anche il resto del programma è molto ricco ed eterogeneo, a partire dall’anteprima “ASPettando Astimusica” nel Cortile di Palazzo Ottolenghi il 4 luglio con i Sinfonico Honolulu. Il festival vede inoltre protagonisti quest’anno alcuni dei nomi nuovi e più interessanti del panorama musicale e culturale italiano (dai “creators” Favij, Cesca e Klaus, fino ai rapper Shade, Achille Lauro e Quentin40, passando per la cantautrice Annalisa), pilastri della musica come il bluesman statunitense Joe Louis Walker e gli alfieri del rock italiano Le Vibrazioni. Ad impreziosire il tutto, un’eccezionale anteprima nazionale: si terrà ad Astimusica infatti la prima assoluta dello spettacolo “Qualche estate fa – vita, poesia e musica di Franco Califano” con Claudia Gerini e i Solis String Quartet. Spazio anche ad un altro momento dedicato al teatro, con la tappa astigiana di “Tutto fa Broadway”, il dissacrante show del duo comico Pio e Amedeo. E ancora, la freschezza del giovane Mirkoeilcane, vincitore del premio della critica Mia Martini all’ultima edizione del festival di Sanremo e l’ormai consueto talent astigiano “Asti God’s Talent”, oltre a momenti dedicati alla world music, con i Tarantolati di Tricarico, la Krikka Reggae e il jazz della I.S.O. Big Band.

Da sottolineare anche la collaborazione tra Astimusica e la Fondazione Matera-Basilicata 2019. Non è infatti un caso che il primo e l’ultimo concerto del festival vedano protagoniste band lucane: questa iniziativa segna invece un “evento nell’evento”, che si inserisce nel percorso di avvicinamento a Matera Capitale Europea della Cultura 2019.

Il festival è organizzato con il supporto di Banca di Asti, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti, Iren e Aec. Partner del festival è il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato.

Tutto il programma è su astimusica.info