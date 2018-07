Nuova edizione del Tg Diregiovani 

Tg Diregiovani – Edizione del 05 luglio 2018

Wind Summer Festival in prima serata su Canale 5

Dopo aver animato per quattro serate Piazza del Popolo a Roma, il Wind Summer Festival arriva in tv. Questa sera in prima serata su Canale 5 – e in contemporanea su Radio 105 – andrà in onda la prima puntata dell’imperdibile appuntamento con la musica dell’estate. A condurre la serata, Ilary Blasi insieme a Rudy Zerbi e Daniele Battaglia. J- Ax & Fedez, Emma, Annalisa, Benji & Fede, Dark Polo Gang, Thegiornalisti, Riki e Irama, sono solo alcuni degli artisti che si alterneranno sul palco del Festival.

Nokia 8110, disponibile in Italia il ‘banana phone’

Il banana phone è tornato. E’ disponibile anche in Italia il nuovo Nokia 8110 4G, la versione restaurata dell’iconico telefono del 1996. Antico nello style, ma non all’interno. Il dispositivo, schermo ricurvo da 2,4 pollici, è dotato di meccanica tattile intuitiva con scorrimento per rispondere e terminare le chiamate. Sarà possibile utilizzare diverse app preinstallate, tra cui Google Maps, Facebook e Twitter, così come una versione moderna di Snake. Completano il tutto scocca in policarbonato, RAM da 512MB, 4GB di memoria di archiviazione e fotocamera da 2MP con Flash LED. Il banana phone è disponibile al prezzo di 113 euro, nei colori giallo e nero.

Ralph Spaccatutto 2, la nuova avventura firmata Disney

Il prossimo 22 novembre arriverà al cinema Ralph Spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, la nuova avventura d’animazione Walt Disney Animation Studios. Nel sequel del fortunato film del 2012, il pubblico lascerà la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet. Ralph dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare il videogioco ‘Sugar Rush’. Per non cadere in trappola nella rete del web, Ralph dovrà affidarsi al popolo di Internet per trovare la giusta direzione.

Funzione “non disturbare” presto sui social

In arrivo su Facebook “non disturbare”. Apple e Android stanno testando la nuova funzione per contrastare la dipendenza da smartphone. Le due aziende introdurranno questa opzione nei prossimi sistemi operativi, iOS 12 e Android P. Un pulsante permetterà all’utente di silenziare le notifiche push, la vibrazione e ogni altro avviso. Su Instagram, invece, bloccherà lo scorrimento della home non appena l’utente avrà finito di visualizzare i post degli ultimi due giorni.

È record di streaming per l’ultimo album di Drake

Che Drake sia l’artista dei record è ormai chiaro a tutti. L’album Scorpion, nei negozi di dischi e nei digital store dal 29 giugno, ha battuto ogni record di streaming su Apple Music e Spotify. Nel servizio della mela morsicata, Drake ha fatto faville. A sole 24 ore dal suo debutto, il disco ha totalizzato 170 milioni di streaming nel mondo. Su Spotify, invece, sempre in sole 24 ore, Scorpion ha totalizzato 132.4 milioni di ascolti.