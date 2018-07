Dopo averla presa il ciclo mi è arrivato…

Devo preoccuparmi?…

Salve,

in una mia e mail precedente avevo chiesto consiglio per l’ assunzione della pillola del giorno dopo. Dopo averla presa il ciclo mi è arrivato. Ora ad oggi il mio ciclo ancora non è arrivato. Devo preoccuparmi?

Alessia

Cara Alessia,

quando si assume la pdgd possono essere delle oscillazioni del ciclo, quindi non c’è motivo di preoccuparsi se hai seguito le modalità indicate dal medico nel prendere il contraccettivo orale.

Siamo certi che nel giro di un mese due tutto tornerà alla normalità, se ci dovessero essere ancora ritardi ti consigliamo di rivolgerti al tuo ginecologo.

Un caro saluto!