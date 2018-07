Lui ha 19 anni e io 18. Non l’abbiamo mai fatto senza preservativo…

A me piacerebbe provare, ma ho paura dei rischi…

Ciao, sto da un pò di tempo con il mio ragazzo. Lui ha 19 anni e io 18. Non l’abbiamo mai fatto senza preservativo. A me piacerebbe provare, ma ho paura dei rischi. Lui ha avuto solo un rapporto non protetto, molti anni fa, dove di fatto non ha eiaculato (scusate la descrizione povera). Io non ho mai avuto rapporti non protetti. Potremmo provare ad avere un rapporto senza preservativo? Inoltre prendo la pillola da oltre un anno, senza interruzioni e più regolarmente possibile.

Grazie in anticipo

Lara, 18 anni

Cara Lara,

capiamo la tua voglia di provare e sperimentare emozioni e sensazioni nuove. Ci sembra di capire che siete una coppia molto attenta, anche troppo, in realtà non ci sarebbe necessità di utilizzare due tipi di metodi, di solito si consiglia di utilizzare il preservativo soprattutto se non si è molto attenti con i tempi e i modi di assunzione della pillola ma anche per tutelarsi da eventuali rischi di infezioni sessualmente trasmissibili quali ad esempio anche una semplice candidosi.

Ad ogni modo, visto che non hai rapporti promiscui e visto che la tua relazione immaginiamo sia stabile, riteniamo che se prendi la pillola puoi tranquillamente avere rapporti senza preservativo, se il contraccettivo orale è usato nelle modalità previste non si corrono rischi.

Un caro saluto!