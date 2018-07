Gli Hollywood Vampires a Roma con il loro inno al rock vivente

ROMA – Prendi un paio di super star del rock e mettile a suonare in una delle location romane più affascinanti: il risultato altro non potrà essere che una folla di spettatori ammaliati e scatenati, pronti anche lanciare reggiseni sul palco, come da tradizione. Un grande spettacolo alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, dove si sono esibiti gli Hollywood Vampires, la “superband” nata per “gioco” da Alice Cooper, Joe Perry – il chitarrista degli Aerosmiths – e l’attore Johnny Depp.

La tappa romana, inserita nel calendario di Rock in Roma, che ha chiuso il tour internazionale del gruppo, ha regalato agli spettatori la voce grintosa e graffiante di un Cooper ancora più che in forma – abiti di scena e colpi di bacino niente male per uno che è entrato nei 70 a febbraio – nonché grandi successi per gli appassionati del rock classico dei tempi d’oro: ‘Five to One’ e ‘Break On Through’ dei Doors, ‘The Jack’ degli AC/DC, ‘Baba O’Riley’ degli Who. Ma anche ‘Heroes’ di David Bowie, ‘Sweet Emotion’ degli Aerosmith e ‘I’m Eighteen’ e ‘School’s Out’ di Cooper.

Alle cover, che costituiscono i successi del primo e unico album del 2015, i tre hanno aggiunto alcune tracce nuove: ‘I Want My Now’, ‘The Boogieman Surprise’ e ‘Bushwackers’. Poi palloni colorati lanciati sul pubblico, giochi di luci, siparietti che hanno coinvolto un Johnny Depp tutto sommato a suo agio con microfono e chitarra elettrica in mano. Ad accompagnare il trio Cooper-Perry-Depp anche altri super musicisti: il bassista Chris Wyse e il chitarrista Tommy Henriksen, poi Buck Johnson alle tastiere e Glen Sobel alla batteria. Un goduria per i nostalgici, molti dei quali con figli e nipoti al seguito.