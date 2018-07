Drake infrange ogni record: il rapper supera 1 miliardo di stream globali

ROMA – Scorpion, l’attesissimo quinto album in studio di Drake, ha superato il miliardo di stream globali in una sola settimana. È la prima volta che un artista raggiunge questo sconvolgente numero, infrangendo ogni record.

Questo risultato si aggiunge al record registrato nelle prime 24h di 132 milioni di stream. Scorpion ha debuttato al #4 nella classifica degli album più venduti in Italia.

Il disco è diviso in due parti (A Side / B Side) che descrivono la doppia anima musicale che da sempre contraddistingue Drake e contiene 25 canzoni tra cui i singoli già pubblicati “God’s plan”, “Nice for what” e “I’m upset”.

Include, inoltre, le collaborazioni con Jay-Z per il singolo “Talk Up”, Static Major & Ty Dolla Sign per “After Dark” e un sorprendente duetto sulle note di “Don’t Matter To Me” con il re del pop Michael Jackson, già in alta rotazione radiofonica anche in Italia. L’album, pubblicato da Young Money/ Cash Money, è stato prodotto da Noah “40” Shebib e Oliver El-Khatib, collaboratori di lunga data di Drake.

Scorpion sarà finalmente disponibile anche in fisico a partire dal 20 luglio, in formato doppio CD.