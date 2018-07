Open Day allo IED: il 12 luglio porte aperte in tutte le sedi

ROMA – Si conferma il 12 luglio 2018 l’appuntamento con l’Open Day in tutte le sedi IED Italia di Milano, Roma, Torino, Venezia, Firenze, Cagliari e Como che apriranno le loro porte ai creativi di oggi e di domani per scoprire da vicino la realtà dell’Istituto Europeo di Design. Una giornata pensata per dare la possibilità a tutti coloro che devono decidere del loro futuro formativo, di scegliere il percorso di studi più adatto alle proprie inclinazioni e aspirazioni personali. In occasione dell’Open Day le sedi IED presenteranno infatti l’offerta formativa declinata in Corsi Triennali, Master, Corsi di Specializzazione e Formazione Avanzata nelle aree del Design, Moda, Arti Visive e Comunicazione.

La giornata dell’Open Day alternerà momenti dedicati all’informazione e all’orientamento a occasioni di confronto diretto con i docenti, i coordinatori di corso, lo staff, gli studenti e gli alumni IED, oggi professionisti del settore, per conoscere e condividere con loro le opportunità professionali collegate ai corsi. Le presentazioni saranno di fatto un’occasione per aprire anche una riflessione sul binomio formazione–lavoro e conoscere tutti gli strumenti utili per accedere al mondo delle professioni creative. Tutte le sedi IED ospiteranno inoltre degli allestimenti dedicati ad una selezione di progetti realizzati dagli studenti delle quattro aree formative IED, utili per scoprire da vicino tutta la progettualità dell’Istituto.

“Le ultime edizioni dell’Open Day hanno registrato circa 4.000 presenze fra tutte le sedi Italia, tra studenti delle scuole superiori, creativi, talenti emergenti e giovani desiderosi di scoprire da vicino il mondo IED.” – ha commentato Fabrizia Capriati, Responsabile Comunicazione IED Italia – “Il 12 luglio apriamo nuovamente le nostre sedi Italia per permettere a studenti e genitori di toccare con mano la nostra realtà e conoscere tutti i percorsi di formazione che da più di 50 anni IED porta avanti con passione, competenza e uno sguardo proiettato sempre sul futuro dei giovani”.

Le sette sedi IED Italia coinvolte avranno un programma di presentazioni dedicato che si svolgerà con i seguenti orari: