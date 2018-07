Gli Incredibili 2, torna al cinema la super famiglia Disney Pixar

ROMA – Helen, Bob, Violetta, Flash e il piccolo Jack-Jack: una famiglia apparentemente normale, ma quando il crimine chiama loro rispondono. Una tuta, una mascherina e i super poteri è tutto ciò che serve per sconfiggere i cattivi e salvare la città dai cattivi.

L’amata super famiglia Disney•Pixar, Gli Incredibili 2, arriva al cinema il 19 settembre, anche in 3D. Nel secondo capitolo, scritto e diretto dal regista premio Oscar Brad Bird, faranno il loro ingresso in scena nuovi e straordinari personaggi, fra cui benefattori miliardari e aspiranti eroi, insieme ad altri beniamini del pubblico come Lucius Best (alias Siberius) e la celebre visionaria stilista Edna Mode.

Il ritorno degli “incredibili” sul grande schermo

Il concetto di famiglia è il filo conduttore che lega i due capitoli firmati Disney-Pixar. Fare gioco di squadra, supportarsi l’uno con l’altro, e superare le difficoltà insieme sono i punti di forza della super famiglia.

Sono passati tanti anni dal primo film. In tutto questo tempo c’è stato un cambiamento delle abitudini con lo sviluppo tecnologico. Ormai non si può più fare a meno di mangiare “pane e tech”. “La tecnologia è un bene – come ha detto Bebe Vio in conferenza stampa – Il mio corpo è fatto per il 30 % dalla tecnologia“. La schermitrice italiana nonché campionessa paralimpica e mondiale in carica di fioretto individuale il processo tecnologico è un qualcosa di necessario perché è proprio grazie a questo che lei ha acquisito più autonomia con la costruzione di particolari gambe e braccia.

Ma la tecnologia può avere degli effetti negativi, come mostra Gli Incredibili 2. Un esempio? la dipendenza dallo smartphone. I social network e l’uso del cellulare, molto spesso, creano assuefazione. A casa, a cena, a pranzo, a colazione, per strada, in macchina, in autobus, insomma ovunque con lo smartphone in mano. Proprio per questo, il secondo capitolo del film Disney Pixar ha voluto portare sul grande schermo un “cattivo” contemporaneo: l’ipnotizzatore, colui che attraverso lo schermo ipnotizza i protagonisti e gli altri personaggi del film e li comanda come fossero robot e non persone.

Ce la farà la nostra super famiglia a sconfiggere il cattivo?