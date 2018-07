Simone Baldasseroni – questo il vero nome del cantante romano – ha 20 anni e scopre giovanissimo la passione per la musica e il talento canoro.

Dopo aver partecipato ai casting del talent-show più famoso d’Italia, riesce ad essere ammesso all’ultima edizione della scuola televisiva di Maria De Filippi, vera e propria fucina di giovani artisti e vetrina indispensabile per ogni casa discografica che abbia voglia di lanciare nuovi talenti.

Biondo, che vive in famiglia con i genitori e la sorella, ha una spiccata passione per la musica rap, pop ed R&B americano, tanto da avere come fonte d’ispirazione personaggi del calibro di Drake, PartyNextDoor e BrysonTiller.

Simone Baldasseroni ha, inoltre, in archivio anche piccole esperienze nella moda: nel 2016 infatti, l’anno in sostanza della sua svolta, viene anche selezionato come testimonial per alcune case di moda e lavora come modello.

In questo periodo della sua vita, Simone è già conosciuto grazie ai due brani che da YouTube lo portano ad ottenere oltre cinquantamila visualizzazioni, motivo per cui viene conosciuto velocemente in tutta Italia.

In pochi sanno che, anche se la musica è rimasta la passione principale di Simone, in realtà la cucina è il suo sogno nel cassetto.

Dopo essersi diplomato alla scuola alberghiera di Roma, avrebbe voluto intraprendere la carriera di chef al pari dei più grandi cuochi esponenti del talent MasterChef.

Un suo brano è stato scelto, comunque, come sigla di Brooklyn Man 4, un programma andato in onda su Sky a sfondo culinario.