ROMA – Per Ariana Grande “God is a woman” ovvero Dio è una donna. Inaspettatamente la regina del pop ha pubblicato un nuovo singolo.

Dopo il primo“No Tears Left to Cry”, già hit planetaria, e la traccia in anteprima “The Light is Coming” feat. Nicki Minaj, prodotta da Pharrell Williams, il secondo singolo “God is a woman” va ad arricchire il preorder del nuovo attesissimo album di Ariana Grande che uscirà il 17 agosto.