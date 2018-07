ROMA – #ChiaraTakesIbiza ed è subito polemica.

Mentre Chiara Ferragni è nell’isola delle Baleari con i suoi amici per il suo addio al nubilato, su Twitter c’è stato qualcuno che ha “cinguettato” parole poco carine sull’imprenditrice digitale e sul suo futruo marito, Fedez:

“Puoi sempre chiederglielo se le tue notti sono turbate da questo dilemma. Ma trovarsi un hobby adatto ad una persona della tua età? Che ne so i francobolli…Sei proprio un signore @CdGherardesca“, ha twittato Fedez in risposta al commento del noto conduttore .

“Non credo che Chiara Ferragni abbia sofferto durante il parto. Così come non credo che abbia goduto durante il concepimento”, ha scritto Costantino della Gherardesca sui social .

Le “scuse” di Costantino non sono tardate ad arrivare:

“Trovo la Ferragni modernissima, post-sentimentale, degna di un’analisi di Hiyo Steyerl e sono il suo fan numero 1. L’assenza di emozioni per me è una virtù estremamente contemporanea. Non Fraintendere Fedez”.

A molti queste parole sono sembrate solo una scusa per riprendersi dalla figuraccia.

Le polemiche non finiscono qui. La Ferragni si è scagliata contro il Corriere della Sera.

Il quotidiano nazionale ha pubblicato un articolo sull’addio al nubilato della mamma di Leone, intitolandolo con “Chiara Ferragni, i capelli rosa e le amiche “sosia” (rotonde e felici)“.

Dopo aver lanciato l’hashtag #BodyShamingIsForLosers, lafashion influencer ha risposto a tono al Corriere:

“Penso sia disgustoso mandare un messaggio come questo, specialmente quando tante ragazze stanno lottando col loro corpo per avere fiducia in se stesse. Diverso è bello. Non perfetto è bello. Felice è bello. Sicuro di sé è bello. Non lasciate che gli altri vi buttino giù o vi dicano chi siete, mai“.