Università. Tor Vergata: domani e mercoledì ‘porte aperte’ per l’orientamento

ROMA – Il 17 e 18 luglio l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” apre le porte agli studenti degli ultimi anni delle scuole superiori per due giornate di orientamento.

I ragazzi avranno la possibilità di conoscere l’offerta formativa di “Tor Vergata”, che per l’anno accademico 2018-2019 prevede 106 corsi di laurea (triennale, magistrale e a ciclo unico), di parlare con tutor e docenti che li aiuteranno a scoprire l’Ateneo. Un’occasione per muovere i primi passi nell’ambiente universitario, così da operare una scelta consapevole e mirata per il proprio futuro.

Progettata sul modello dei Campus anglosassoni, composta da 6 Macro aree (Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia, Scienze MMFFNN), con 18 Dipartimenti, 6 biblioteche d’area, 350 aule per la didattica, 29 laboratori informatici, il centro congressi e di rappresentanza di Villa Mondragone a Monte Porzio Catone, l’Università di Roma “Tor Vergata” rappresenta oggi uno dei più importanti poli attrattori dell’area metropolitana di Roma Capitale, sicuramente il più importante dell’area sud-est.