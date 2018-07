ROMA – Prosegue l’esperimento, unico in Italia, di Boncompagni22: una scuola autogestita che diventa uno spazio per la citta’ oltre il suono della campanella gestito dalla sua stessa comunita’: studenti, genitori, professori, ex-alunni, personale e cittadini. Quest’estate grazie alla collaborazione tra Arene Diverse e Boncompagni22 il cinema invade il cortile del Liceo Righi di Roma, che si trasformera’ dal 19 luglio al 9 settembre in una sala cinematografica all’aperto, dove studenti, docenti e cittadini si incontreranno per condividere la propria passione per la cultura e dello spettacolo. 50 le serate di Cinema oltre il suono della Campanella al Liceo Righi.

“A Via Boncompagni 22– spiega Lorenzo Sciarretta, 20 anni ex alunno e Presidente del Centro Culturale Boncompagni 22- vogliamo vincere la sfida di passare da una scuola da cui scappare dopo il suono della campanella a quella di una scuola dove rimanere, da vivere e amare. Al Righi lavoriamo per strutturare un modello di scuola che non finisca dopo le lezioni ma che diventi uno spazio per la citta’, sopperendo alla mancanza di spazi pubblici per le nuove generazioni. Dopo il nostro primo anni di attivita’, da oggi con Arene Diverse dimostriamo come la scuola puo’ essere uno spazio per la citta’ anche d’estate. Un modello da esportare negli altri Licei della Capitale, una citta’ che troppo spesso dimentica i giovani”.

Infatti dal 29 maggio scorso, data di inaugurazione di Boncompagni22 avvenuta alla presenza del governatore Nicola Zingaretti, le porte del villino liberty sono rimaste aperte con aule studio, eventi, incontri, corsi creativi, incubatori di Start-up liceali, musica, teatro, danza, grazie al lavoro di alunni, ex-alunni, professori, genitori, personale scolastico e cittadini. Nel primo anno di attivita’ un gruppo di 20 giovani volontari – tra alunni ed ex alunni – ha aperto la scuola per 200 giorni e sere coinvolgendo oltre 2000 persone e 25 associazioni.

“Il Liceo Righi– dichiara il Dirigente Scolastico del Liceo A. Righi di Roma, Prof.ssa Monica Galloni- consapevole del ruolo formativo insostituibile che la Scuola ha sempre svolto in questo Paese, sta allargando la propria offerta culturale, caratterizzata da grande professionalita’ e qualita’, al territorio che possono quindi usufruire di conferenze, lezioni di numerose discipline, attivita’ culturali che si svolgono nel corso delle ore pomeridiane e nella prima serata come l’arena cinematografica. L’Arena estiva e’ un progetto di alto valore educativo che dimostra che di sera oltre la movida c’e’ altro”.

L’Arena del Righi ha ricevuto il patrocinio del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dell’Assessore alla Cultura e Vice Sindaco della Capitale Luca Bergamo. “Per me aprire l’Arena del Liceo significa ripartire dalle scuole per promuovere la cultura tramite le pellicole cinematografiche e puntando sui giovani. Per noi e’ come ritornare tra i banchi di Scuola ma vivendo l’istituto con occhi diversi. Cosi’ abbiamo coniato il progetto ‘Partire dalle Scuole‘- prosegue Claudio Marchetti, Presidente di Arene Diverse – e trasformeremo il giardino di Via Boncompagni 22 in una cinema en-plein air”.

Le proiezioni inizieranno il 19 luglio con una serata di inaugurazione gratuita insieme a Francesco Munzi, regista del film di ‘Anime Nere’. La pellicola che racconta le organizzazioni criminali e vincitore di 9 David di Donatello verra’ presentato dal Regista e proiettato proprio nel giorno della ricorrenza della Strage di Via d’Amelio. Il programma continuera’ fino al 9 settembre ogni sera a partire dalle 21:15. Dai grandi classici come “L’attimo fuggente” di Peter Weir, con l’indimenticabile Robin Williams nel ruolo del rivoluzionario professor John Keating, fino alle commedie piu’ recenti del panorama italiano e internazionale.

Per informazioni sul programma, consultare il sito www.arenarighi.it. La gestione del Cinema e’ affidata all’Associazione Culturale “Arene Diverse” di Claudio Marchetti, vincitore per il 2017 del sondaggio indetto dal Comune di Roma circa il “customer satisfaction” per le Arene cinema.