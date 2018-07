Fortnite Battle Royale Season 5: guida alle sfide della settimana 2

Fai un canestro in location differenti: come annunciato dalla Epic, sono stati rilasciati i “giocattoli”. Tra questi vediamo la palla da basket, oggetto sbloccabile al livello 11 del Pass Battaglia e che vi servirà per completare la sfida. Per completarla basterà andare in uno dei tanti campi da basket presenti nelle varie location e fare canestro. In totale dovrete fare almeno un canestro in 5 posti differenti. I campi da basket più noti si trovano:

– a Spiagge Snob, nella seconda casa a partire da destra;

– a Corso Commercio;

– al Campo da Calcio, tra Pinnacoli Pendenti e Spiagge Snob;

– a Boschetto Bisunto, accanto al Burger;

– sulla casa sopra la montagna tra Acri Anarchici e Borgo Bislacco;

– a Pinnacoli Pendenti.

La ricompensa in stelle per questa sfida è di 5;