Tour e album in arrivo per i Subsonica, la storica band torna insieme dopo 4 anni

ROMA – Tour e album in arrivo per i Subsonica. “8” è il nuovo disco della band in uscita il prossimo 12 ottobre per Sony. Una notizia molto attesa che vede lo storico gruppo tornare insieme dopo quattro anni per un nuovo album di inediti. Tra i progetti dei Subsonica c’è anche European reBoot2018. Dal 4 al 19 dicembre, la band si esibirà live sui palchi di 9 città: Amsterdam, Londra, Dublino, Zurigo, Parigi, Bruxelles, Colonia, Berlino, Monaco.

La band composta Samuel, Max Casacci, Boosta, Ninja e Vicio, che ha rivoluzionato il suono della scena italiana dagli anni’90 ad oggi, con un eclettismo che sfugge a ogni cliché di genere, ritorna con un disco manifesto e riparte dall’Europa. E qui racconta il viaggio che sta per iniziare:

“Da più di 20 anni la geografia sonora dei nostri orientamenti è l’Europa. Oggi che riavviamo i motori per l’ottavo viaggio, desideriamo ripartire – anche idealmente- da questo grande luogo che continua ad allargare e a restringere i suoi confini. Senza il suono tecnologico e meticcio della Londra degli anni ’90, senza l’elettronica tedesca, la Parigi ironica e groovosa del french funk, i colori delle street parade di Zurigo, gli inaspettati echi africani del Matongé di Bruxelles proprio nel cuore dell’Europa; senza la leggendaria Amsterdam con la storica sala del Melkveg e in questo giro anche l’Irlanda, la nostra italianità musicale oggi avrebbe molti meno elementi di confronto e di stimolo. È anche bella l’idea di ripartire, insieme dopo una lunga pausa, con il pensiero di intraprendere un viaggio vero. Non solo una bella serie di concerti”.

L’annuncio, iniziato con un “SUBmessaggio” dal sito e con vari countdown via social, ha messo in gioco le qualità matematiche dei fan della band che da giorni stanno risolvendo vari enigmi e codici che compongono le otto cifre della attesissima data di uscita che finalmente è decodificata: 12.10.2018.

CALENDARIO TOUR EUROPEO DICEMBRE 2018

4 dicembre – Amsterdam, Melkweg

6 dicembre – Dublino, The Button Factory

9 dicembre – Londra, 02 Shepherd’s Bush Empire

11 dicembre – Zurigo, Volkhaus

12 dicembre – Parigi, Trabendo

15 dicembre – Bruxelles, VK

17 dicembre – Colonia, Kantine

18 dicembre – Berlino, Huxkley’s

19 dicembre – Monaco, Muffathalle