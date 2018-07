Venezia 75, da Chazelle a Cooper e Lady Gaga. Ecco gli ospiti più attesi

ROMA – Il Lido di Venezia conquista Roma. Questa mattina, il The Space Cinema Moderno ha fatto da sfondo alla conferenza stampa della 75esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, che si terrà dal 29 agosto all’8 settembre. A presentare la nuova edizione della kermesse veneta, Paolo Baratta, presidente della Biennale di Venezia, e Alberto Barbera, direttore della Mostra. Grandi ospiti e grandi film.

Questa edizione della rassegna cinematografica sarà “spaziale” a partire dalla pellicola di apertura della Mostra: First Man, lungometraggio in Concorso di Damien Chazelle con Ryan Gosling, Jason Clarke, Claire Foy.

L’Italia con 3 film in Concorso

Ma tra le stelle internazionali, si fa spazio l’Italia. 21 sono i film in Concorso. Tra questi, c’è il Bel Paese con Suspiria di Luca Guadagnino, Capri-Revolution di Mario Martone e What you gonna do when the world’s on fire? di Roberto Minervini.

Tra i film della sezione Fuori concorso, c’è grande attesa per A Star is Born: debutto alla regia di Bradley Cooper. Nel cast, oltre al regista, la pop star Lady Gaga.

Tornando in Italia, gli occhi sono tutti puntati su Sulla mia pelle, film di Alessio Cremonini con Alessandro Borghi e Jasmine Trinca, che aprirà la sezione Orizzonti. La pellicola di Cremonini, al cinema dal 12 settembre con Lucky Red e contemporaneamente su Netflix, ripercorre gli ultimi momenti della vita di Stefano Cucchi, interpretato da Borghi, e del dramma della sua famiglia, in particolar modo, di sua sorella Ilaria, interpretata dalla Trinca.

“L’edizione di quest’anno è ricca e curiosa. Ci sono moltissimi film di genere che però sono film d’autore– ha dichiarato Barbera nel corso della conferenza– E’ come se gli autori avessero capito che per ritrovare un contatto con il pubblico che negli ultimi anni si è allentato fosse necessario, utile e divertente passare attraverso a dei codici condivisi con il pubblico. Ci sono il west, la commedia, i film in costume, i film storici, i film polizieschi, i crime movie e i film musicali – continua il direttore di #Venezia75 – Questo è il segno piu’ caratteristico dell’edizione di quest’anno. Ci sono molti grandi autori, ma anche moltissime scoperte: molti giovani talenti e molte opere prime – e conclude – Questa è la ricchezza e la varietà del cinema contemporaneo che si riflette nel programma della Mostra di quest’anno“.

I giovani hanno uno spazio particolare anche tra il pubblico: “Gli accreditati cinema per studenti sono diventati 1.300, di cui 700-800 sono universitari, con l’incremento del 40%“, ha detto Baratta. E poi uno sguardo al territorio: “Quest’anno è partito da parte del Comune di Venezia il progetto di riqualificazione, ristrutturazione e rinnovamento del Casinò: uno stanziamento importante è stato fatto nell’ambito dei progetti per le periferie e noi aggiungeremo una certa cifra per dotarci di spazi specifici dedicati al cosiddetto mercato e a sale di minori dimensioni. I lavori cominceranno dopo la Mostra – continua il presidente – Siamo lieti di essere i promotori degli altri siti storici di Venezia. Ma la novità è che entriamo nell’Hotel Des Bains: abbiamo trasformato le lamentele in un’azione coraggiosa. Dopo aver messo in sicurezza lo stabile, lì sarà ospitata una mostra di immagini di documenti raccolti dell’archivio storico in celebrazione del 75esimo anno della Mostra, curata da Alberto Barbera“.

Ecco la selezione ufficiale di #Venezia75