Nelle News: Serie A, definito il calendario delle partite-Tomorrowland per la sua prima volta in Italia-Oggi eclissi di Luna da record e la Grande opposizione di Marte-Game of Thrones 8 in onda a inizio 2019-Emis Killa registra sold out a Roma e Milano

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Serie A, definito il calendario delle partite

Un match clou, quello tra Lazio e Napoli, la Roma a Torino per sfidare i granata e un esordio in trasferta per Cristiano Ronaldo e la Juventus. Comincerà così la nuova stagione di Serie A. Ieri i sorteggi che hanno definito il calendario delle partite 2018/2019. Match da brividi sin dall’inizio come riconferma anche la seconda giornata che propone Juve – Lazio e Napoli – Milan. La squadra partenopea sfiderà, poi, i campioni d’Italia alla settima giornata. Per vedere il primo derby non bisognerà aspettare molto, il 30 settembre sarà il giorno di Roma – Lazio.

Tomorrowland per la sua prima volta in Italia

Biglietti sold out per la prima volta in Italia del più grande festival di musica dance ed elettronica. Sabato 28 luglio, 15mila persone si raduneranno al Parco di Monza per Unite with Tomorrowland. Quattordici ore ininterrotte di live, dj set e collegamenti internazionali dalle 12 alle 2 di notte. Il Tomorrowland si svolgerà in contemporanea in Italia, Abu Dhabi, Libano, Malta, Messico, Spagna e Taiwan. Ogni line up sarà alternata al collegamento via satellite con Boom, in Belgio, per vivere un’esperienza unica che connetterà i fan da ogni angolo del pianeta!

Oggi eclissi di Luna da record e la Grande opposizione di Marte

Oggi si assisterà all’eclissi di Luna più lunga del secolo, con un periodo di oscuramento totale di 1 ora e 43 minuti. Alle 21.00, il satellite farà il suo ingresso nel cono d’ombra terrestre fino all’oscuramento totale che durerà dalle 21:30 alle 23:13, con il picco alle 22:22, ben 40 minuti superiore alla media. A rendere l’eclissi ancora più particolare, oltre la caratteristica colorazione rossastra della Luna dovuta all’assorbimento della luce solare da parte dell’atmosfera terrestre, la presenza nella stessa porzione di cielo di Marte, in opposizione perielica.

Game of Thrones 8 in onda a inizio 2019

Game of Thrones 8 andrà in onda dal 2019. A confermarlo, il presidente della programmazione HBO Casey Bloys durante il Television Critics Association’s Summer Press Tour. Secondo indiscrezioni sarebbe aprile, nello specifico, il mese prescelto per chiudere la storia che ha appassionato tantissimi fan in giro per il mondo. Le riprese si sono appena concluse e i nuovi episodi sono in fase di montaggio. Come annunciato, saranno 6 episodi da circa 60 minuti ciascuno. Sarebbero, al momento, esclusi episodi più lunghi.

Emis Killa registra sold out a Roma e Milano

Grandissimo successo di pubblico per Emis Killa, uno degli artisti rap più affermati del panorama musicale italiano, che, in pochi giorni dall’apertura delle vendite, registra il sold out delle due date live organizzate da Vivo Concerti, in arrivo ad ottobre: venerdì 12 ottobre 2018 al Teatro Principe di Milano e sabato 13 ottobre 2018 a Roma al Quirinetta. Per i fan, belle notizie. In autunno, l’artista tornerà con il suo nuovo e attesissimo album, intitolato ‘Supereroe’.

27 luglio 2018