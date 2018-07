Yoko Ono, a Ottobre il nuovo disco Warzone

Roma – Amatissima, odiatissima, chiacchieratissima: solo così possiamo aprire il capitolo Yoko Ono. Donna che da sempre fa parlare di sé, personalità istrionica, moglie di John Lennon e argomento di scompiglio tra i mitici Fab Four, oggi, che di anni ne ha 85 anni, torna sulla bocca di tutti. L’artista ha infatti annunciato l’uscita del suo nuovo album “Warzone” per promuovere la pace, una produzione Sean Ono Lennon (suo figlio) in uscita il prossimo 19 ottobre. «Il mondo è così incasinato. Le cose sono difficili per tutti. Viviamo in un campo di battaglia», ha dichiarato Yoko Ono, «Le cose sono difficili per tutti. Stiamo vivendo in una warzone». Il disco di 13 tracce suona i suoi brani più celebri composti tra il 1970 e il 2009, reinterpretati per l’occasione. Nella tracklist ci sarà anche “Imagine”, inno pacifista di John Lennon del quale la stessa Ono è coautrice (così ha stabilito lo scorso anno la National Music Publishers Association). L’ultimo lavoro della musicista, “Take Me to the land of hell“, risale al 2013, poi nel 2016 è uscito “Yes, I’m a Witch Too“, una serie di remix dei suoi brani realizzati da artisti come Moby e Death Cab for Cutie. Cosa aspettarsi da “Warzone” è una grande sorpresa, al momento è online il singolo che dà il nome all’album, lasciamo a voi il gusto dell’ascolto e del giudizio!