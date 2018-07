The End?L’inferno fuori, ai nostri microfoni il cast del film

Un horror made in Italy ben riuscito: Misischia ha preso un ascensore in cui ha rinchiuso Claudio Verona e poi ha preso un gruppo di zombie super affamati del cinico protagonista. Questa non sarà di certo una scena nuova, un film mai visto ecc… ma in The End? L’inferno fuori ci sono alcuni aspetti che non vi faranno pentire di essere andati il 14 agosto (con il caldo di agosto, “l’inferno fuori” c’è sul serio). Chi conosce il curriculum di Alessandro Roja sa che non ha mai recitato in un film horror. Il suo esordio in una pellicola di paura è magistrale. E’ stato credibile e realistico. Riesce a trasportare lo spettatore dentro l’ascensore con Claudio Verona trasmettendogli le sue sensazioni, paura, ansia e panico, e perfino le goccioline di sudore provocate dalla situazione. In alcune scene, però, la narrazione lascia all’adrenalina un momento di pausa e agli spettatori un momento di noia. Ma l’esperimento del giovane regista è riuscito e mi raccomando, prenotate una visita dal cardiologo: Misischia e l’horror si sposano bene !