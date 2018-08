Arisa, domenica pomeriggio in ospedale: “Ho battuto la testa”

ROMA – Tanta paura per niente. È sana e salva Arisa, che ha passato la sua domenica al pronto soccorso. Tutta colpa di una botta in testa che ha fatto preoccupare famiglia e amici.

Su Instagram, l’interprete di La notte ha documentato la sua “avventura”. O meglio la sua “disavventura”. “La notizia dell’ultim’ora è che ho battuto la testa ma qui sono fortissimi”, ha raccontato in un video.

Trasportata con la sedia a rotelle in giro per i corridoi, la cantante è stata portata subito a fare una tac: per capire “cosa ho in testa”. Il risultato è niente di preoccupante. Arisa sta bene ed è già tornata a casa, accompagnata dal papà premuroso.