Online il video di Hands Up, la hit estiva di Merk & Kremont feat. DNCE

ROMA – È finalmente online il video ufficiale di Hands Up, l’incredibile hit estiva di Merk & Kremont feat. DNCE, la band formata nel 2015 da Joe Jonas, ex leader dei Jonas Brothers. Il brano, in soli tre giorni dall’uscita, ha raggiunto oltre 2 milioni di streams su Spotify e, ad oggi, ne conta 8 milioni.

Nel video di Hands Up, brano co-prodotto insieme agli OOVEE, le sonorità pop e il ritmo contagioso si accompagnano in perfetta armonia alla voce di Joe Jonas.

Il videoclip è diretto da Andrea Gallo e il direttore di produzione è Fabio Duilio. Il montaggio e la post produzione sono affidati a Sugo Design, Giulia Agatea e Emiliano Neroni.

I dj set di Merk & Kremont

Merk & Kremont saranno protagonisti di esplosivi dj set in tutta Europa. Ecco le date estive.

10/8 SESTOSENSO – LONATO (BS)

11/8 TEN – GALLIPOLI

15/8 DEEJAY ON STAGE – RICCIONE

23/8 SAMSARA – RICCIONE

25/8 PLAYA D’EN FOSSA – CONCORDIA SUL SECCHIA (MO)

01/09 Hashtag (Padova)

22/9 Sesto Senso (Desenzano)

29/9 Wake Up (Mondovi)

Chi sono Merk & Kremont

Merk & Kremont, all’anagrafe Federico Mercuri e Giordano Cremona, sono una delle nuove realtà di maggior successo della scena dance e tra i maggiori esponenti italiani della scena EDM internazionale.

Da sempre lavorano anche come producer collaborando con artisti di tutti i generi. In Italia, negli ultimi anni, hanno conquistato le classifiche producendo hit per Fabio Rovazzi, Il Pagante e Benji & Fede.

Sono stati artisti di punta del colosso discografico Spinnin Records, prima di unirsi – all’inizio del 2018 – alla grande famiglia di Universal Music Italia. Una carriera impressionante cresciuta rapidamente con tracce di altissimo livello rilasciate sulle più importanti labels, quali DOORN, Protocol e Revealed.

Un successo quello di Merk & Kremont giunto prima dall’estero, attraverso il supporto dei più grandi artisti della dance mondiale da Avicii a Steve Angello, da Hardwell a Nicky Romero e della leggenda della musica elettronica italiana Benny Benassi. Hanno calcato le consolle più prestigiose del mondo come Pacha (Ibiza), LIV (Miami), Drai’s (Las Vegas) e per due volte Ultra Music Festival (Miami).