In Giappone c’è l’isola dei gatti: il paradiso felino popolato da un’armata di mici

Dopo la Seconda Guerra Mondiale, vi fu un’ondata di migranti in cerca di lavoro nelle città sulla terraferma.

L’unico segno di attività umana oggi è la barca di turisti che ogni giorno giunge ad Aoshima per visitare quella che è conosciuta localmente come “neko shima”, “Isola dei Gatti”.



I gatti di Aoshima non sono troppo esigenti, sopravvivono con onigiri (polpette di riso), barrette energetiche o patate che portano i turisti.

In assenza di predatori naturali, si aggirano sull’isola come veri dominatori.

Il Giappone non è mai stato immune al fascino felino.

Basti pensare che il Sol Levante è patria del noto personaggio Hello Kitty, e che il gatto è simbolo di fortuna (Maneki Neko).