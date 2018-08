Il grande passo di Gwyneth Paltrow con Brad Falchuk

Roma – Inizia il conto alla rovescia, Gwyneth Paltrow ci riprova e dopo Chris Martin (il frontman dei Coldplay da cui ha avuto due figli, Apple e Moses), l’attrice premio Oscar, imprenditrice e fondatrice di Goop è pronta a risposarsi. Il fortunato è Brad Falchuk, produttore di American Horror Story e di Glee, dove sul set è scattata la scintilla. 45 anni lei e 47 lui, i due si dicono legati da un’intimità unica. Insieme da circa tre anni, Gwyneth e Brad si sono sempre tenuti lontano dai riflettori, il fidanzamento invece si è celebrato alla grande, con un party esclusivo a Los Angeles che ha visto “sfilare” 400 celebrities del calibro di Kate Hudson e Julia Roberts. Non è un caso che i magazine di mezzo mondo abbiano parlato di “matrimonio segreto”, il grande giorno però deve ancora arrivare. Pare la data delle nozze sia in programma subito dopo il Labor Day (3 settembre), ma stavolta la cerimonia dovrebbe essere ben più sobria e intima del party.

Aspettando il fatidico sì, Gwyneth ha festeggiato con le amiche in Messico, il matrimonio invece si terrà nel giardino della sua villa negli Hamptons. Resta solo sapere dove i due andranno in viaggio di nozze.