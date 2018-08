Venom contagia l’AS Roma: Mirante, Manōlas, Kluivert, De Rossi e Totti nel nuovo spot

In un’atmosfera sospesa tra mondo reale e immaginario, lo spot mette in primo piano la concentrazione e l’adrenalina necessarie per affrontare una grande occasione. L’avversario più temibile, in questi momenti, è quello che abbiamo dentro.

Il cameo di Totti conclude lo spot annunciando che il momento della prova è finalmente arrivato.



Lo spot è la prima delle collaborazioni tra AS Roma e Warner Bros. Entertainment Italia che li vede insieme in un esclusivo progetto che unisce il grande calcio e il grande cinema internazionale.

Sono tante le iniziative e gli eventi che accompagneranno il lancio dei film Sony Pictures distribuiti da Warner Bros. Entertainment Italia nelle sale la prossima stagione.