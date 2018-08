Back to School, si ritorna a scuola con Amazon

Un negozio dedicato al ritorno a scuola dove trovare tutto il materiale che serve: libri, astucci, diari e molto altro.

Amazon lancia Back to School, un’area dedicata a genitori e studenti per facilitare la ricerca di tutto ciò che serve per affrontare il ritorno sui banchi.

Una vasta selezione di offerte esclusive e prodotti dedicati al nuovo anno scolastico da acquistare in pochi click.

Per rendere l’esperienza di shopping ancora più rapida e semplice, da quest’anno è possibile filtrare la ricerca dei prodotti per ciclo di studio (scuola elementare, media e superiore) e per categorie specifiche.

La selezione comprende centinaia di tipi di zaini, decine di modelli di quaderni, prodotti per il disegno come matite, pennarelli e squadre, astucci, agende, accessori elettronici come penne usb e memory card, ma anche abbigliamento per bambini e ragazzi, dai grembiuli alle scarpe, passando per felpe, pantaloni e molto altro.