Kamikaze, Eminem torna a sorpresa con un nuovo album

Ad appena 8 mesi di distanza da Revival, Eminem pubblica a sorpresa Kamikaze, un nuovo album di inediti.

Il disco, disponibile da oggi in download, contiene anche la traccia “Venom”, colonna sonora dell’omonimo film Sony in uscita il 6 ottobre.

Ecco la tracklist e la copertina:

The Ringer

Greatest

Lucky You (feat. Joyner Lucas)

Paul – Skit

Normal

Em Calls Paul – Skit

Stepping Stone

Not Alike (feat. Royce Da 5’9′)

Fall

Kamikaze

Nice Guy (feat. Jessie Reyez)

Good Guy (feat. Jessie Reyez)

Venom – Music from the Motion Picture