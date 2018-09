Da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky Cinema si accende 100% ANIMATION, un canale interamente dedicato ai film d’animazione.

Tra gli oltre 40 titoli previsti non mancheranno i divertenti capitoli firmati DreamWorks KUNG FU PANDA e KUNG FU PANDA 2, che vedono il pigro, simpaticissimo panda Po trasformarsi in un temibile Maestro Shaolin; le spassose pellicole PIOVONO POLPETTE e PIOVONO POLPETTE 2 – LA RIVINCITA DEGLI AVANZI, in cui l’eccentrico Flint inventa una macchina per sconfiggere la fame nel mondo generando però una serie di pasticci; e I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA, gli ometti blu più famosi del cinema alla loro terza avventura.

Ad arricchire il canale anche molti tra i più importanti titoli targati Disney tra cui l’animazione campione d’incassi 2016 OCEANIA, in cui una ragazzina Maori intraprende un viaggio alla ricerca di un’isola leggendaria, e CARS 3, il terzo capitolo della saga dedicata alle auto, con protagonista l’amatissimo Saetta McQueen. Si continua con EMOJI – ACCENDI LE EMOZIONI, il colorato film ambientato in uno smartphone; BALLERINA, la pellicola sull’importanza di inseguire i propri sogni ambientata a Parigi; RIO, le colorate avventure del pappagallo Blu, ANASTASIA, l’avvincente storia della presunta figlia dello zar di Russia; e BABY BOSS, l’animazione DreamWorks candidata agli Oscar® 2018 in cui un bambino entra in conflitto con il fratellino neonato che non è altro che un dittatore in miniatura.

Tutti i titoli e molti altri sono disponibili On Demand all’interno della collezione ANIMAZIONE. Tra questi anche GATTA CENERENTOLA, in prima visione il 2 settembre alle ore 21.00 all’interno del ciclo “Cult da Leoni” (da mercoledì 29 agosto a sabato 8 settembre su Sky Cinema Cult): animazione dark e visionaria ispirata all’omonima opera teatrale, è stata presentata al Festival di Venezia 2017 e vanta tra i doppiatori Alessandro Gassmann, Maria Pia Calzone e Massimiliano Gallo.

100% ANIMATION, da sabato 1 a domenica 9 settembre sul canale 305 di Sky Cinema. (Tutti i titoli sono disponibili On Demand).