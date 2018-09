LIDO DI VENEZIA – Da un proiettile è nata una stella della musica pop. Questa è la storia di Celeste, interpretata da una strabiliante Natalie Portman, raccontata in Vox Lux di Brady Corbet. Il film è in Concorso alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, che si terrà fino all’8 settembre.

“Mi è piaciuto moltissimo fare questo personaggio. – racconta l’attrice Premio Oscar per ‘Il cigno nero’ in conferenza stampa – Interpretare una pop star era un mio sogno. Cantare la colonna sonora di una cantante come Sia è stato emozionante, la trovo fantastica: una vera artista. Recitare con Jude Law? E’ stato bellissimo e divertente“.