Il premio per la Migliore colonna sonora va a Capri – Revolution di Mario Martone per le musiche di Sasha Ring, maestro tedesco della musica elettronica e produttore discografico, e Philipp Thimm, polistrumentista che da anni collabora con lui al fortunato progetto Apparat.

I due autori sono stati premiati “per la capacità di trasferire l’esperienza sperimentale nel campo dell’elettronica, nel recupero- in chiave acustica- della musica e degli strumenti della tradizione mediterranea“. “E’ la prima volta che lavoriamo con Mario. – dichiarano i due autori dopo la consegna del premio – Lui ci ha dato una libertà infinita e questo è il lavoro che ci è piaciuto più fare dall’inizio della nostra carriera fino ad oggi perché lui non ha ego e ci ha lasciati liberi di interpretare il film secondo le nostre volontà“.

Tra i film in Concorso alla Mostra, la statuetta per il Miglior brano originale è andato a Suspiria di Luca Guadagnino per la canzone Suspirium scritta da Thom Yorke. La giuria ha scelto il brano del frontman dei Radiohead “per la capacità con cui riesce a trascinare lo spettatore, con suggestioni quasi ipnotiche, nelle atmosfere dark del film”.

Il Soundtrack Awards 2018 ha assegnato anche una menzione speciale a Judy Hill, tra i protagonisti di What You Gonna Do When the World’s on Fire di Roberto Minervini “testimone di come la musica sappia farsi ‘carne viva’ e strumento di resistenza culturale alle discriminazioni e al razzismo“.