Nelle News: Scuola, a Roma suona la prima campanella-Djokovic trionfa agli US Open 2018-Spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta-Uomini e Donne, oggi in onda la prima puntata-Nicki Minaj e Cardi B sfiorano la rissa

Nuova edizione del Tg Diregiovani

Scuola, a Roma suona la prima campanella

Suona la prima campanella per gli studenti dell’istituto tecnico Federico Caffè di Roma. Alle otto i ragazzi della scuola commerciale si sono ritrovati nel cortile dell’istituto, tra facce ancora assonnate e sorrisi. Per molti sarà l’ultimo anno scolastico, per altri invece tante le novità che troveranno sui banchi, come nuovi compagni e professori ancora da conoscere. Per le scuole romane la data di inizio del calendario scolastico era stata fissata per il 17 settembre, ma la maggior parte degli istituti ha scelto di anticipare l’inizio dell’anno per permettere la sospensione in vista dei ponti.

Djokovic trionfa agli US Open 2018

Con un punteggio di 3 set a 0 Novak Djokovic ha battuto Juan Martin Del Potro conquistando gli US Open 2018, il secondo Slam stagionale dopo la vittoria di Wimbledon. Un epilogo che segna la rinascita del tennista serbo, fermo dall’estate dell’anno scorso a questa primavera per un intervento al gomito destro. Con 14 Slam conquistati, Djokovic affianca Pete Sampras e torna sul podio dei migliori giocatori del mondo, nuovo numero 3 dietro a Roger Federer e Rafa Nadal.

Spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta

Potrebbe essere stata una banda organizzata a spruzzare dello spray al peperoncino durante il concerto di Sfera Ebbasta di Mondovì, nel cuneese. Un diversivo messo in atto per coprire alcuni furti avvenuti alla Mondovicino Arena, dove una folla di circa 3mila persone si era radunata per ascoltare il trapper. Sfera Ebbasta ha dovuto interrompere lo show per alcuni minuti quando la sostanza urticante ha iniziato a spandersi per l’Arena. La procura di Torino ha aperto un’indagine: la dinamica ricorda, infatti, quanto accaduto lo scorso anno, sempre alla Mondovicino Arena, durante il concerto di Ghali.

Uomini e Donne, oggi in onda la prima puntata

L’estate è finita e Maria De Filippi torna in tv. Oggi alle 14.45 andrà in onda la prima puntata di Uomini e Donne. La stagione si aprirà con il Trono Over. L’assenza di Giorgio Manetti sarà colmata dalla presenza di Gemma Galgani e da Ida e Riccardo che, dopo tante incomprensioni, sono usciti insieme da Temptation Island. Il Trono Classico, invece, partirà nei prossimi giorni. Tra i tronisti, Luigi Mastroianni e Lorenzo Riccardi, ex corteggiatori di Sara Affi Fella, Teresa Langella, ex tentatrice dell’ultima edizione del docu-reality guidato da Filippo Bisciglia, e Mara Fasone.

Nicki Minaj e Cardi B sfiorano la rissa

Weekend di fuoco per Nicki Minaj e Cardi B. Le due rapper hanno sfiorato la rissa sul finire dell’Harper’s Bazaar Icons party, durante la fashion week di New York. Tra le due artiste non corre buon sangue fin dai tempi della loro collaborazione in MotorSport. Alla festa Cardi B si sarebbe avvicinata alla collega per l’ennesimo chiarimento. Placcata dal bodyguard della Minaj, la rapper sarebbe però andata su tutte le furie, lanciandole una scarpa. Sui social, poi, la spiegazione di Cardi: Nicki non avrebbe mai smesso di diffondere bugie e falsità sul suo conto.

10 settembre 2018