Nuova edizione del Tg Diregiovani

Nelle News: Genova, nasce il progetto 'Dal ponte… il futuro'-Sulla Mia Pelle, da oggi al cinema e su Netflix-NEO GEO Mini, aperti i pre-ordini anche in Italia-I Thegiornalisti incontrano il pubblico-La vita di Maradona in una serie tv di Amazon

Genova, nasce il progetto ‘Dal ponte… il futuro’

Ripartire dai più giovani per costruire un nuovo domani. Nasce ‘Dal ponte… il futuro’, il progetto promosso dall’Istituto di Ortofonologia in collaborazione con il Miur, per aiutare i ragazzi di Genova ad attraversare la tragedia che sta vivendo il capoluogo ligure, utilizzando come strumento principale l’assistenza psicologica e il racconto, accompagnati dai giornalisti dell’agenzia di stampa Dire e da RadioJeans. Le interviste, gli articoli e gli interventi radiofonici prodotti nel corso del progetto, verranno selezionati e raccolti in un libro che darà spazio al racconto in prima persona dei giovani.

Sulla Mia Pelle, da oggi al cinema e su Netflix

Arriva oggi al cinema con Lucky Red e in contemporanea su Netflix ‘Sulla Mia Pelle’ di Alessio Cremonini. Presentato alla 75esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, il film racconta gli ultimi sette giorni di vita di Stefano Cucchi, interpretato da Alessandro Borghi. Un capitolo doloroso che ha trascinato nel caos mediatico anche il dramma del papà, interpretato da Max Tortora, della mamma, interpretata da Milvia Marigliano, e della sorella Ilaria, interpretata da Jasmine Trinca.

NEO GEO Mini, aperti i pre-ordini anche in Italia

Sono aperti anche in Italia i pre-ordini per NEO GEO mini, la riedizione portatile della popolare console Anni 90 di SNK. Con un display da 3,5 pollici, il dispositivo consentirà di giocare ovunque, senza necessità di collegarsi a un televisore o monitor, adattandosi al palmo di una mano. La console includerà 40 titoli classici del sistema NEO GEO originale. Il prezzo in offerta di lancio è di 129,99 euro. La mini console sarà disponibile nei negozi a partire dal 10 ottobre.

I Thegiornalisti incontrano il pubblico

‘Love’ è il nuovo progetto discografico dei Thegiornalisti in uscita il prossimo 21 settembre con Carosello Records e sarà disponibile in streaming, nei digital store e nei negozi, nel formato CD e vinile. La band capitanata da Tommaso Paradiso incontrerà il pubblico il 21 settembre alla Feltrinelli di Bari, il 22 alla Mondadori di Padova, il 23 alla Mondadori di Milano, il 25 alla Feltrinelli di Palermo, il 26 alla Mondadori di Napoli e il 27 da Eataly Ostiense a Roma.

La vita di Maradona in una serie tv di Amazon

Amazon Prime Video racconterà la vita di Diego Armando Maradona. L’infanzia – tra Argentina, Spagna e Italia – e la straordinaria carriera. La serie, ancora senza data di uscita, mostrerà anche il ruolo fondamentale che il calciatore ha ricoperto nel portare la nazionale argentina a vincere i Mondiali di Messico 86 e due scudetti, una Coppa Italia, la Coppa Uefa e la Supercoppa italiana al Napoli. Ad interpretare il campione tre attori sudamericani: Nazareno Casero, Juan Palomino e Nicolas Goldschmidt.

12 settembre 2018