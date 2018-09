Abruzzo, una nave per inaugurare l’anno scolastico

Ortona (Ch) – Una nave scuola per inaugurare l’avvio dell’anno scolastico abruzzese. È questa la scelta dell’Ufficio scolastico regionale per l’Abruzzo che ha organizzato la cerimonia di oggi ad Ortona, in provincia di Chieti. Una nave e il mare intorno che con la mente portano ad immaginare un anno che inizia navigando, su rotte definite ma in continua evoluzione. Un’iniziativa che “serve per consolidare il senso di unitarieta’ e appartenenza e di democrazia.

La scuola è il luogo della democrazia e appartiene a tutti”, ha ricordato il direttore dell’Usr Antonella Tozza. La nave scuola ‘San Tommaso’ dell’Istituto ‘Acciuaiuoli’ di Ortona – di cui ricorre quest’anno il centesimo anniversario – ha accolto studenti, docenti, dirigenti scolastici e istituzioni del territorio. Una regione divisa tra mare e montagne, l’Abruzzo, con le sue caratteristiche particolari da non dimenticare.

“La nave è un laboratorio didattico galleggiante che consente agli studenti di toccare con mano il binomio fra scuola e lavoro”, prosegue Tozza. Per questa ragione in occasione della cerimonia e’ stato siglato un protocollo d’Intesa fra l’Usr Abruzzo e la Capitaneria di Porto per lo sviluppo di percorsi di alternanza scuola-lavoro. “Un binomio, ancor piu’ forte” dopo la nascita del quinto Its in Abruzzo che ha per indirizzo la mobilita’ sostenibile (Logistica e Trasporti).

Il direttore Tozza ha poi ricordato l’impegno che in questo anno scolastico sarà riservato alle piccole scuole con uno specifico Pon di cui l’Usr favorirà la sperimentazione dalla prima area Sangro-Trignina. Tozza ha sottolineato come le piccole scuole di montagna siano “realtà che costituiscono presidi importanti e non vanno abbandonate, non devono vivere l’isolamento. Non sopravviverà chi è più astuto- ha concluso il direttore citando Darwin- ma chi è capace di gestire il cambiamento”.