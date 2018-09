L’Accademia del Lusso apre a Roma, al via con una sfilata solidale

ROMA – Giovedì 27 settembre la creatività dei giovani talenti accenderà piazza di Spagna, a Roma. In occasione dell’inaugurazione della nuova sede dell’Accademia del Lusso-Istituto di Alta Formazione per la moda e il design, le creazioni degli stilisti emergenti sfileranno a sostegno della Onlus ‘Insieme per la ricerca-PCDH19’ e del progetto ‘Dopo di noi’ dell’Associazione Onlus “Insettopia – Per noi autistici”.

Etica ed estetica insieme per coniugare la creatività con l’impegno benefico. La sfilata ‘In_materia’ ospiterà infatti i capi realizzati da 39 studenti delle diverse sedi di Accademia del Lusso (Milano, Roma, Palermo e Belgrado), per favorire la raccolta fondi destinata a bambini autistici o colpiti da altre patologie rare.

La serata si concluderà con un cocktail ospitato nella nuova sede dell’Accademia in Piazza di Spagna, 9 al centro delle vie della moda romane. La sfilata sarà organizzata con il contributo della facoltà di Lettere, Design e Discipline della Moda dell’università degli studi eCampus, ed il patrocinio dell’ufficio scolastico regionale del Lazio. L’evento, ad ingresso gratuito, sarà presentato dalla conduttrice televisiva Elisa Isoardi.