ROMA – Un simpatico siparietto ha animato la conferenza stampa di presentazione della 79esima edizione di Miss Italia. Diletta Leotta, che nei giorni scorsi aveva raccontato di essere stata scartata in occasione della sua partecipazione al Concorso nel 2009, è stata incoronata a sorpresa “Miss Presentatrice” dalla patron Patrizia Mirigliani. “La terrò sulla testa fino a lunedì”, ha scherzato e incalzata dalla Patron (“Te la ricordi ancora quella poesia di Emily Dickinson che allora non ti hanno fatto recitare?”) si è potuta ‘riscattare’ declamando i versi di That Love is all there is.

“Per me è un onore poter partecipare nelle vesti di conduttrice – ha detto poi nel corso del suo intervento Diletta Leotta che dividerà il palco della finale con Francesco Facchinetti in diretta su La7 lunedì 17 settembre a partire dalle 21:10 – perché è vero che ci sono delle novità ma ci sono anche delle certezze consolidate negli anni. Personalmente, non ho mai perso un’edizione del Concorso e questo è merito soprattutto di Patrizia Mirigliani”.

“Il segreto di questo successo sono l’amore e la passione che mi ha trasmesso mio padre; è una combinazione vitale che trasferisci anche nella vita, nel mondo professionale e nelle persone che ti stanno accanto” ha detto Patrizia Mirigliani, che quest’anno festeggia i suoi primi 15 anni alla guida del Concorso.

“Non è facile – ha aggiunto – condurre una nave come Miss Italia tra le correnti avverse ma lunedì, come ogni anno, questa nave rientra in porto. È una grande soddisfazione”. E intervenendo sul caso di Miss America, concorso di bellezza nel quale è stato vietato l’uso del bikini, ha detto: “Aiutiamo le ragazze ad essere libere, ad indossare un costume da bagno e ad essere rispettate. Piuttosto educhiamo gli uomini ad onorare le donne in ogni occasione. La bellezza esisterà sempre”.