Miss Italia 2018, chi sono le 33 finaliste in gara

ROMA – Andrà in onda lunedì 17 la finale della 79esima edizione di Miss Italia. In diretta su La7 a partire dalle 21.10. Esattamente come tre anni fa, nel 2015, le finaliste sono 33.

La regioni più rappresentate sono il Trentino Alto Adige, l’Emilia Romagna e le Marche con 4 concorrenti ciascuna. A seguire il Lazio con 3 miss, la Lombardia, la Toscana, la Puglia e la Calabria con due. Tutte le altre regioni hanno una sola concorrente in gara. Il Molise nessuna.

LA SCUOLA

10 sono prossime al diploma, le altre sono tutte diplomate.

10 studiano all’università; 3 di loro sono laureande, 2 sono già laureate.

Una (la n.13 – Miss 365 Saint-Vincent Valle d’Aosta) ha frequentato un master in tecniche autoptiche alla Cattolica di Roma ed è tirocinante nell’ASL di Potenza.

6 ragazze dichiarano di volersi affermare nel mondo dello spettacolo e del teatro; 3 di queste si iscriveranno ad una scuola di recitazione.



LA FAMIGLIA E IL LAVORO

Quasi tutte vivono in famiglia, fatta eccezione per alcune che studiano in un’altra città. Molte affiancano il lavoro allo studio. Molte sognano una famiglia e dei figli: una è gia mamma, la numero 32 Deborah Agnone (Miss Cinema Sardegna).

LE RAGAZZE FIGLIE DI IMMIGRATI

Una ragazza è italo-cubana (la n. 1 Nicole Nietzsch), una ha padre tedesco ed è nata a Monaco di Baviera (la n. 25 Sophia Agnese Krause, figlia di un consigliere delle Nazioni Unite). Nicole Ceretta (la n. Miss Roma) ha genitori italiani, ma la mamma è nata a Johannesburg, in Sud Africa.

OCCHI E CAPELLI

23 miss hanno capelli castani, 8 biondi, una neri e una biondo-rame. 18 hanno occhi castani, 11 li hanno verdi, 3 azzurri, soltanto una li ha neri.

ALTRE CURIOSITÀ

3 ragazze, le più grandi, hanno 26 anni – 10 miss hanno 18 anni e contribuiscono ad abbassare la media a poco più di 20 anni (la media matematica esatta è 20,36).

Due hanno delle gemelle: sono la n. 5 e la n. 6, Laura Schiavoni e Lucrezia Perelli.

5 praticano sport a livello agonistico: pallavolo, equitazione, danza, pattinaggio. Di queste una (la n. 4 Miss Liguria è medaglia d’argento ai campionati mondiali di Budapest e agli europei di Glasgow). Una pratica contorsionismo aereo, che è uno sport circense.

Cinque di loro sono anche musiciste: due suonano il pianoforte, una il clarinetto, una la chitarra e una il violoncello.