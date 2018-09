Il chitarrista dei Negramaro in ospedale, la band: “Pensate al nostro Lele”

ROMA – È stato ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita Emanuele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro.

Lele si è sentito male in mattinata nella sua abitazione. Un forte mal di testa e poi lo svenimento. A trovarlo privo di sensi vicino la piscina di casa la moglie Clio.

Trasportato all’ospedale Vito Fazzi di Lecce, è stato sottoposto a esami neurologici che hanno evidenziato un’emorragia cerebrale. Il chitarrista è stato portato in sala operatoria per un’intervento chirurgico d’urgenza.

“Pensate forte forte al nostro Lele! Fortissimo”, questo il primo commento pubblicato su Twitter dai Negramaro dopo l’accaduto.