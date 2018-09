L'INVERNO NEI SUPER CLUB DI WILLIE PEYOTE

Roma – Irriverente, ironico e mai convenzionale, Willie Peyote ha raccolto quest’anno molto del successo che merita. Con il disco di inediti “Sindrome di Tôret”, amatissimo da pubblico e critica, è arrivato fino al concertone del Primo Maggio a Roma e sul palco dello Sziget Festival in Ungheria. Il tour invernale ha collezionato ben 26 sold out in 45 concerti e nella fase estiva del suo lunghissimo “Sindrome di Tôret Tour” è stato accolto da oltre 100.000 presenze, contando anche un magnifico tutto esaurito al Flowers Festival di Torino.

Con queste premesse Willie Peyote si prepara all’“Ostensione della Sindrome, Ultima cena tour”: 8 grandi eventi – a partire da novembre – nei super club delle principali città italiane che culminerà il 17 gennaio 2019 con il preannunciato live all’Alcatraz di Milano.

Nel frattempo “L’effetto sbagliato”, l’ultimo singolo uscito a luglio, sta andando fortissimo.