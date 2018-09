ROMA – Dopo il grandissimo successo ottenuto dalla prima stagione di I Medici e, in attesa del seguito I Medici 2, che debutterà su Rai 1 il 23 ottobre 2018, le riprese de I Medici 3 sono già cominciate. In questi giorni, le riprese proseguono al Castello di Santa Severa a Roma, trasformato per l’occasione in un set cinematografico.

Si prospetta una stagione ricca di intrighi e colpi di scena che terranno i fan incollati allo schermo. Infatti, il pubblico de I Medici aspetta con ansia la messa in onda delle avventure di Lorenzo il Magnifico, protagonista della seconda stagione, del fratello Giuliano e degli altri personaggi.

Il cast de I Medici 3

Per quanto riguarda il cast de I Medici 3 c’è la conferma del ritorno dell’attore Daniel Sharman nei panni di Lorenzo il Magnifico, la presenza dell’attore Francesco Montanari, scelto per interpretare il ruolo di Savonarola, il predicatore che guidò Firenze dopo la caduta della casata medicea nel 1494 e il ritorno di Alessandra Mastronardi, che vedremo nella seconda e nella terza stagione de I Medici nei panni di Lucrezia Donati.