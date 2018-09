ROMA – È la ‘Liberta” il tema della decima edizione di Libri Come, la festa del libro e della lettura che si svolgerà all’Auditorium Parco della Musica dal 14 al 17 marzo 2019. L’annuncio è stato dato dal direttore Marino Sinibaldi che ieri sera ha presentato, nella Sala Auditorium Arte, il nuovo libro dello scrittore egiziano Ala al-Aswani ‘Sono corso verso il Nilo’ (Feltrinelli) nell’anteprima della festa.

“La Libertà è un concetto impossibile da codificare in maniera univoca- ha spiegato Sinibaldi- ma sono certo che stimolerà scrittori, lettori e addetti ai lavori a dare vita anche il prossimo anno a una grande festa del libro”. Libertà quindi, una delle parole più amate ma anche abusate e contese.

“Dopo che per decenni l’area della Libertà pareva allargarsi- ha aggiunto Sinibaldi- oggi tornano minacce, sospensioni, emergenze. Regimi apparentemente democratici che non riconoscono alcune liberta’ basilari, come quella di espressione”.

L’amministratore delegato di Musica per Roma, Josè Dosal, ha ricordato che “Libri Come è una delle manifestazioni più importanti della stagione culturale romana e nazionale, che ha collezionato finora oltre 325mila presenze di pubblico. Lo spirito di Libri Come è il suo carattere di ‘festa’ per la città, dove gli autori e protagonisti del panorama culturale si incontrano e si confrontano con il pubblico dei lettori cercando di abbattere i confini tra chi i libri li fa e chi li legge”.