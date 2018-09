Dolci baci londinesi per Justin Bieber e Hailey Baldwin

ROMA – Justin Bieber e Hailey Baldwin sono stati avvistati a Londra all’indomani del tam tam mediatico sulle loro presunte nozze. La coppia è volata nella capitale inglese per la Fashion Week. Tutti gli occhi, ovviamente, erano solo per loro.

I promessi sposi si sono concessi anche del tempo per loro, passeggiando per le vie della città. Ad Hyde Park, i due sono apparsi più complici che mai. Mano nella mano, vicini e innamorati. Ad attenderli i paparazzi che hanno immortalato anche dei dolci baci.

Look casual per entrambi che, apparentemente, non portavano nessun anello che potrebbe far pensare alle nozze.

Il mistero delle nozze

Venerdì scorso i primi rumors che confermavano un sì pronunciato lontano da qualsiasi riflettore. Un matrimonio civile che anticiperebbe quello religioso, in programma nelle prossime settimane/mesi.

Secondo altre voci di corridoio, invece, Justin e Hailey avrebbero semplicemente presentato le pubblicazioni di matrimonio. Una licenza valida 60 giorni entro i quali la coppia pronuncerà il tanto atteso sì.

Su Twitter, salvo poi cancellare, Hailey aveva smentito ogni cosa: “Capisco da dove arriva quest’ipotesi ma non sono sposata, non ancora”. Insomma, risolvere il mistero sulle nozze non sarà facile.